تجديد حبس نجل رجل الأعمال صفوان ثابت 45 يومًا

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أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس ابن رجل الأعمال صفوان ثابت يدعى سيف الدين، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس ابن رجل الأعمال صفوان ثابت

تفاصيل القضية

كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في وقت سابق تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

الانضمام لعناصر إرهابية

وجهت النيابة للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وفي سياق اخر إندلع حريق، بمدرج بكلية الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

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انتقل علي الفور اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية إلي موقع الحريق وتابع الدكتور عبد الرازق، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.