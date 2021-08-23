«فرفشوا يامفركشين» روبي تروج لأغنية جديدة بعنوان «لازقة خفاش»

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كشفت الفنانة المتألقة روبي عن موعد طرح أحدث أغانيها من الميني ألبوم الذي أعلنت عنه مؤخرا، والتي تحمل اسم «لازقة خفاش» للمنتج محمد رشيدي.

دوت الخليج يكشف موعد طرح «لازقة خفاش» لروبي

نشرت روبي مقطع من أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجران” وعلقت عليه قائلة: “"فرفشو يا مفركشين.. استنوا اغنيتى الجديده لازقه خفاش كامله على قناتى على اليوتيوب بكره الساعه ٩".

"لزقة خفاش" هي ثاني اغنيه للنجمة روبي بعد اغنيه "امك وابوك" تتعاون فيها مع المنتج محمد رشيدي يتم طرحها ضمن ميني البوم علي سهوه لصيف ٢٠٢١ ويضم الألبوم ٥ أغاني يتم طرحهم على فترات خلال الفترة القادمة.

حفل محمد منير وروبي يثير جدل الجمهور

ويذكر أنه حالة من الجدل أثارها حفل الكينج محمد منير والفنانة روبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، اذ تعرض منير للهجوم الشديد من الجمهور فمنهم من إعترض على وجود روبي بالحفل ومنهم من اعترض على سعر الحفل الذي لم يعتد منير على تقديمه بهذا المبلغ الضخم من قبل.

وجاءت تعليقات الجمهور على الحفل على النحو الأتي «كده محدش حايروح، التيكت غلي من 300 لـ 600 إجباري»، وكتب آخر آخر: «طيب واللي مش معاه الـ600 جنيه، وكان هيجي من آخر الدنيا ياكينج يعمل إيه»، فين أيامك يامنير، جايبها معاك ليه» وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر، أنه يستعد كلا من الفنان المتألق محمد منير والمطربة الإستعراضية روبي لأول مرة الوقوف على المسرح معا لإحياء حفلا ضمن حفلات موسم الصيف بالساحل الشمالي وذلك في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس على المسرح الروماني في منطقة مارينا، وجاءت تذاكر حفل محمد منير وروبي بسعر 600 جنيه للفئة الأولى ومن المقرر طرح باقية أسعار التذاكر خلال أيام، أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بالدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويُتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهن، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

استبعاد روبي ومحمد سلامة من الجزء الثاني لمسلسل «رمضان كريم»

ومن ناحية أخرى، كشف مصادر من داخل العمل عن استبعاد كلا من الفنانة روبي والفنان محمد سلامة من استكمال مشاهدهم في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» وتأكد بشكل رسمي عدم مشاركتهما في الجزء الثانى من العمل الذي يكتبه أحمد عبدالله على هذا الأساس.

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.