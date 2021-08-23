/646715/سايبني-وقاعد-يلعب-بلايستيشن-زوجة-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر

«سايبني وقاعد بيلعب على البلايستيشن».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «سهيلة» 30 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «حسن»40 سنة، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر

بيلعب بلايستيشن

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 6 سنوات، وعندي أولاد، بداية جوازنا كان حلو، أهمل حياتنا الزوجية بعج إنجاب الأولاد بسبب قضائه أكثر من 6 ساعات يوميًا، هو وأصدقائه داخل الشقة للعلب على البلايستيشن، دمر حياتي أنا وأولادي، وجعلني أدفع سبب موافقتي على الزواج منه، بسبب استهتاره واعتماده على شغلي ومرتبي ، فكان جوزي يبحث عن الفلوس اللي بحصل عليها من عملي وأسرتي لمساعدتي أنا وأولادى في المعيشة بعد إهماله».

مش عايزة فضائح

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «بيحطني فى مواقف محرجة مع أهلي وأقاربه وجيران بسبب سمعته السيئة، ولكنى بلتزم الصمت ومبتكلمش عشان أتجنب الفضايح، على طول بيتعدى عليا بالضرب والسب أمام الأولاد ، وأنا مبقتش قادرة استحمل العيشة معه تحت سقف واحد»

مبقتش قادرة استحمل

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»:«أنامبقتش قادرة استحمل تهزيقه قدام أسرته وأصحابه، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوي خلع ضده ».