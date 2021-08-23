الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية". وجرى عرض جهود الدولة في هذا الاطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومالياً، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الاجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن ادارتها حفاظا علي حقوق الدولة.

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