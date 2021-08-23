مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية السودان فى ضحايا الفيضانات

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.
وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية، في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة؛ مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.
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