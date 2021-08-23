عاجل.. مصر تعزى السودان فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أكدت مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق فى تلك الظروف الحالية، فى إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها فى قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.

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