وقال حجازى خلال اجتماعه، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا- إلى أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا إلى جميع المديريات التعليمية، لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين، مشيرا إلى أنه تم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجى بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان "لتلقى اللقاح والموعد المحدد للجرعات".
وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجها مديرى المديريات بتنظيم حملات توعية فى المؤسسات التعليمية ومجالس الآباء لسرعة إجراء التطعيم فى جميع المحافظات.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نسب حصول العاملين على جرعات التطعيم ونسب تسجيل الحصول على التطعيم والوقوف على جميع المعوقات وتذليلها لإنجاز هذا العمل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تشمل "متلقى الجرعتين، ومتلقى الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقى الجرعات ولم يتلق أى جرعة، من لم يقم بالتسجيل".
ووجه الدكتور رضا حجازى مديرى المديريات التعليمية فقط بسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائى لعدد ونسب مئوية لـ"متلقى الجرعتين، متلقى الجرعة الأولى، المسجلين لتلقى الجرعات ولم يتلق أى جرعة، من لم يقم بالتسجيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل إلا بعد تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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