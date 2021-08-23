عاجل.. السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية". وتم عرض جهود الدولة فى هذا الإطار، وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال التعدين للتعاون فى مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خصوصًا خام الذهب. ووجه الرئيس، بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إداريًا وماليًا، بما فى ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا على حقوق الدولة.

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