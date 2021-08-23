إياد نصار دكتور جامعي في فيلم «الباب الأخضر»

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دوت الخليج يرصد دور إياد نصار بفيلم «الباب الأخضر»

ويجسد الفنان إياد نصار خلال أحداث فيلم «الباب الأخضر» دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ووقع الإختيار على الفنانة الشابة سهر الصايغ لخوض البطولة النسائية لفيلم «الباب الأخضر» أمام إياد نصار، ويتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وانضم للبطولة الفيلم كلا من إياد نصار و محمود عبد الغني.

وكان قد نشر رؤوف عبدالعزيز منذ فترة طويلة البوستر الدعائي لفيلم «الباب الأخضر»، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه كاتبًا: " تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب_الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشة، إشراف عام : حسام شوقى إخراج : رؤوف عبد العزيز، دعواتكم".

معلومات عن أسامة أنور عكاشة

الجدير بالذكر أن أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومن أهم أعمال السينمائية كلا من "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، ودماء تحت الأسفلت، الطعم والسنارة، الاسكندراني"، ليأتي المخرج رؤوف عبدالعزيز ويضيف عمل جديد من أعماله لتاريخه في السينما المصرية بعد وفاته وهو فيلم "الباب الأخضر".

إياد نصار يتألق في فيلم موسى

يقدم إياد نصار خلال تلك الفترة فيلم «موسى» أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في أول شهر أغسطس من هذا العام.

ويشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.