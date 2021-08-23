مدرب السودان: نعمل لتطوير كرة السيدات في بلادنا

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عقد الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل استضافة مصر لكأس العرب لسيدات كرة القدم، وذلك بحضور مدربي ومدراء الفرق المشاركة في البطولة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدير الفني لمنتخب السودان:

أبدى مدرب منتخب السودان إعجابه باستعدادات مصر لاستضافة كأس العرب لسيدات كرة القدم.

وأكد مدرب السودان على جهودهم لتطوير منافسات كرة القدم للسيدات بالسودان، حيث قال: منتخب السودان في اتم استعداد اه قوية، في كافة الجوانب البدنية والفنية”.

وتابع: “ لدينا رغبة في ترسيخ منافسات كرة القدم للسيدات في بلادنا، وبدأنا العمل على ذلك”.

النسخة الأولى من البطولة

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

وصول المنتخبات المشاركة

ووصلت المنتخبات المشاركة إلى مدينة القاهرة، وبدأت بالتدريبات استعدادا لمنافسات البطولة، حيث أجرت المنتخبات مرانها الأول حسب الجدول المقرر من اللجنة المنظمة والفنية للبطولة .

وستقام مباريات البطولة على ستاد الشرطة، حيث قامت اللجنة المنظمة بجولة تفقدية اطلعت خلالها على التجهيزات المطلوبة والمتوفرة في الملعب لإنجاح البطولة.

الإجتماع التنسيقي للمنتخبات المشاركة

في سياق متصل، يقام يوم غدٍ الإثنين الاجتماع التنسيقي للفرق المشاركة والذي سيتم خلاله الإعلان عن تعليمات البطولة وكافة المتطلبات الخاصة بالفرق المشاركة.

ويعقب الاجتماع التنسيقي مؤتمر صحفي، تعقده اللجنة المنظمة، بحضور مدربي ومدراء المنتخبات المشاركة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة إلى جانب تصريحات من مدراء ومدربي الفرق المشاركة حول استعداداتهم الفنية للبطولة .

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن الورش التي ستعقد على هامش البطولة سعيا من الاتحاد العربي لكرة القدم، لتطوير الكوادر النسوية العاملة خاصة في مجال التحكيم والتنسيق للمباريات ضمن الخطة المتبعة للجنة المرأة في الاتحاد العربي.

مواعيد مباريات مصر في البطولة

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة نظيره السوداني في الـ 05:00 من مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشرطة، بينما تلعب تونس ولبنان في الـ 09:00 من مساء اليوم نفسه.

وفي الجولة الثانية في 27 أغسطس، يواجه منتخب مصر نظيره اللبناني في الـ 09:00 مساءً.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، المقرَّر إقامته في ٣ سبتمبر المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ 08:00 من مساء 6 سبتمبر المقبل.

ثلاثي تحكيم مصري

واختارالاتحاد العربي طاقم محكمات مصريات للتحكيم في بطولة كأس العرب للسيدات التي ينطلق في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل يتكون من: شاهنده المغربي ومني عطاالله ويارا عاطف .