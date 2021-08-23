/646712/مدرب-الأردن-يكشف-الفرق-بين-كرة-القدم-النسائية-في-أوروبا-والشرق-الأوسط

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل استضافة مصر لكأس العرب لسيدات كرة القدم، وذلك بحضور مدربي ومدراء الفرق المشاركة في البطولة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدير الفني لمنتخب الأردن:

تطرق المدرب البرتغالي، المدير الفني لمنتخب الأردن، للحديث عن الفرق بين منافسات كرة القدم للسيدات في أوروبا وفي الشرق الأوسط.

وقال مدرب الأردن: “هناك إختلاف في منافسات كرة القدم للسيدات في أوروبا، عن التي تتواجد في الشرق الأوسط

وأضاف: كرة القدم للسيدات في أوروبا تطورت بددرجة كبيرة، عكس التططور البطيئ الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط

وتابع: “يواجهنا العديد من الصعوبات في البطولة من الناحية البدنية وظروف المناخ والتي يعاني منها كل المنتخبات

وفي الجانب الأخر أبدى مدرب منتخب السودان إعجابه باستعدادات مصر لاستضافة كأس العرب لسيدات كرة القدم.

وأكد مدرب السودان على جهودهم لتطوير منافسات كرة القدم للسيدات بالسودان، حيث قال: منتخب السودان في اتم استعداد اه قوية، في كافة الجوانب البدنية والفنية

وتابع: لدينا رغبة في ترسيخ منافسات كرة القدم للسيدات في بلادنا، وبدأنا العمل على ذلك”.

النسخة الأولى من البطولة

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

وصول المنتخبات المشاركة

ووصلت المنتخبات المشاركة إلى مدينة القاهرة، وبدأت بالتدريبات استعدادا لمنافسات البطولة، حيث أجرت المنتخبات مرانها الأول حسب الجدول المقرر من اللجنة المنظمة والفنية للبطولة .

وستقام مباريات البطولة على ستاد الشرطة، حيث قامت اللجنة المنظمة بجولة تفقدية اطلعت خلالها على التجهيزات المطلوبة والمتوفرة في الملعب لإنجاح البطولة.

الإجتماع التنسيقي للمنتخبات المشاركة

في سياق متصل، يقام يوم غدٍ الإثنين الاجتماع التنسيقي للفرق المشاركة والذي سيتم خلاله الإعلان عن تعليمات البطولة وكافة المتطلبات الخاصة بالفرق المشاركة.

ويعقب الاجتماع التنسيقي مؤتمر صحفي، تعقده اللجنة المنظمة، بحضور مدربي ومدراء المنتخبات المشاركة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة إلى جانب تصريحات من مدراء ومدربي الفرق المشاركة حول استعداداتهم الفنية للبطولة .