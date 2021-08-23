/646706/وزير-التربية-اللبناني-يعلن-فتح-المدارس-اعتبارا-من-الشهر-المقبل-حضوريا

أثار إعلان وزير التربية اللبناني أن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وأشعل قرار الوزير اللبناني نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر اسم المجذوب قائمة ترند تويتر في البلاد.

وزير التربية اللبناني يعلن فتح المدارس اعتبارًا من الشهر المقبل حضوريًا

هذا وقد أعلنت وزارة التربية اللبنانية، اليوم الإثنين، عزمها فتح المدارس الرسمية اعتبارًا من الشهر المقبل، على وقع مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية مع ازدياد تفشي وباء كورونا بالعام الدراسي المقبل.

وأفاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحفي عن "العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات" على أن ينطلق العام الدراسي في القطاع الرسمي على مراحل بدءًا من 27 سبتمبر. وترك للمدارس الخاصة "حرية" بدء العام الدراسي في الفترة ذاتها.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف العام 1850، فاقمه تفشي فيروس كورونا. وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس 2020 بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تفاوتت فعالياته بين المدارس الخاصة والرسمية.

وقدّرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" مطلع أبريل عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل، من إجمالي 1.25 مليون طالب مسجلين وفق البنك الدولي.