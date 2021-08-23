/646705/محمد-صلاح-في-المركز-السابع-جدول-ترتيب-هدافي-البريميرليج-بعد-انتهاء-الجولة-الثانية

يمتلك الدورى الإنجليزى الشعبية الأكبر من بين كافة دوريات العالم ، وازدادت شعبيته فى الوطن العربي خاصة في السنوات الأخيرة، بعد انضمام محمد صلاح لصفوف ليفربول ورياض محرز لفريق ليستر سيتي وانتقاله بعد ذلك لفريق مانشستر سيتي.

ويعرض دوت الخليج ترتيب هدافي البريميرليج:

ولا شك أن جائزة هداف البريميرليج تجعل المنافسة مشتعلة بين لاعبي الفرق فى الدوري الإنجليزي .

وكان النجم المصري محمد صلاح قد حقق لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج .

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن شعار منافسات بطولة العالم 2023، والتي ستقام بين السويد وبولندا.

استقر الاتحاد الدولي لكرة اليد، على شعار بطولة العالم 2023، والتي ستنطلق فعالياتها بداية من شهر يناير لعام 2023، على أن تنتهي يوم 29 من الشهر نفسه.

وتقام المباراة الإفتتاحية للبطولة في بولندا، بينما تقام البمباراة النهائي في مدينة ستكهولم بالسويد.

الجدير بالذكر أن النسخة الخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، عقدت في القاهرة، وتمكن المنتخب الوطني من حصد المركز السابع، بعدما تعرض للهزيمة أمام منتخب الدنمارك، في المباراة التي جمعتهم في الدور ربع النهائي من البطولة.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.