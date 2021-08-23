/646704/مصرع-شخص-وإصابة-3-أشخاص-في-حادثي-تصادم-ببني-سويف

شهد طريق بني سويف، اليوم الإثنين، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم، وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي والتخصصي.

وكان تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين يفيد بورود بلاغين لغرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادثي سير بالمحافظة، أسفر عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

تفاصيل الحادث الأول

وقع الحادث الأول، فجر اليوم الاثنين، قبل نزلة طريق الزعفرانة وبعد بوابة الطريق الصحراوي الشرقي، بتصادم سيارة ملاكى مع آخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين

واتضح أن المصابين، هم «موسي عطا صليب، ٤٨ سنة، ، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليسري وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ريموندا موسي عطا ١٩ سنة، مصاب بإشتباه كسر بالحوض، هناء ناجي سليمان ٣٩ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الفيوم».

تفاصيل الحادث الثانى

ثم وقع الحادث الثاني، أعلى كوبري النيل اتجاه الشرق، بمدينة بني سويف، اليوم، عندما أصطدامة سيارة بشخص ما أدى إلى مصرعه في الحال وسقط جثة هامدة في بحر من الدماء على الاسفلت، وأتضح أنه يدعى محمود جوده محمود 38 سنة، مقيم فى قرية الزيتون بمركز ناصر، ويعمل موظف بجهاز مدينة بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بني سويف التحصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة بشأن الحادثين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن جثة المتوفي بناءً على تقرير مفتش الصحة.