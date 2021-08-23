الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين أمام ضريح سعد زغلول..صور

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احتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، ووكيل أول مجلس الشيوخ بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

دوت الخليج يرصد احتفالات حزب الوفد بذكري زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفي النحاس وسراج الدين وبدأ الاحتفال اليوم الأثنين 23 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا أمام ضريح سعد زغلول وسط القاهرة، ويستمر بزيارة ضريحي الزعيم مصطفى النحاس والزعيم فؤاد سراج الدين بمنطقة البساتين. وألقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة تناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة والمواقف الوطنية التي اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم. وأكد أنه في الوقت الذي تأسست فيه ثورة 1919 لدولة ديمقراطية جاءت 30 يونيو، لتؤسس لدولة مدنية عصرية حديثة. واستعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

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