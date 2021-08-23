ما هي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 بالتفصيل

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يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن النتيجة وبدء المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك في الجامعات والمعاهد العليا.

الدبلومات الفنية الصناعية 2021 التنسيق هذا العام

وتسابق عدد من طلاب التعليم الفني بعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، من أجل معرفة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021، وذلك أملا في الالتحاق بها، واستكمال الفرصة في اكمال تعليمهم في إحدى الجامعات والمعاهد المصرية وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021

هذا ويتيح مكتب تنسيق القبول، القبول للطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية، ويكون ذلك بحد أدنى يصل الى 70% من المجموع، ويكون بنسبة 10% من الخريجين لهذا العام بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ومن المعروف أن عمليه تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021، يبدأ بعد اعلان نتيجة الثانوية العامه، حيث أن بداية التنسيق الخاص بهم، وقد بدا خريجي الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات، بالتسجيل بامتحانات المعادلة، والتي يقرر لها أن تستمر حتى يوم 9 سبتمبر 2021.