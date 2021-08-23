مختار جمعة يجدد تكليف روض زكريا بتسيير «إدارة الأملاك» بالأوقاف

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد تكليف السيدة روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.





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