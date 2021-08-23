نسبة نجاح 94%.. اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى بيان اليوم إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية العامة بلغ 4.102 طالب، حضر منهم 4.638 طالبا وطالبة، وغاب 256 طالبا وطالبة ونجح 3.615 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94%.
وأضاف أن نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بلغت 59%، إذ تقدم للامتحان 23 طالبا حضر منهم 13 شخصا فقط ونجحوا جميعا، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين الدور الثانى 100%، وكذلك بالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم إذ بلغت 100%.
وأشاد عجلان بالجهود التى تبذلها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى كل المراحل التعليمية والتى انعكست من خلال حصول عدد من طلاب المحافظة على المراكز الأولى والمتقدمة فى الشهادات العامة والفنية على مستوى الجمهورية هذا العام.
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