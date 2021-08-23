بعد منحه وسام الجمهورية.. تاريخ مهنى حافل لـ المستشار عصام المنشاوى

جدة - نرمين السيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، بمناسبة اكتمال عطاءه فى 19 أغسطس الجارى.





وننشر خلال التقرير التالى السيرة الذاتية للمستشار عصام المنشاوى، الرئيس السابق لهيئة النيابة الإدارية، إذ إنه من مواليد 20-8-1951، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973.

التحق بالنيابة الإدارية عام 1975، وتدرج فى مناصبها المختلفة، ونظرًا لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، وتولى العمل مديراً لنيابات المنصورة، وبلبيس والزقازيق وطنطا.

تم اختياره للعمل وكيلاً للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، ثم مديراً لمكتب فنى الجيزة، ليتم اختياره فى يوليو 2018 مديراً للمكتب الفنى، لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من يوم السبت 6 يوليو 2019.

كان المستشار عصام المنشاوى، قد شغل عددا من الوظائف القضائية بالنيابات الإدارية والمكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمحافظات، ومن بينها مدير مكتب فنى الجيزة، ثم منصب وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.