صور.. حزب الوفد يحتفل بذكرى رحيل سعد زغلول والنحاس وسراج الدين

جدة - نرمين السيد - وتم الاحتفال، اليوم الإثنين، أمام ضريح سعد زغلول، بوسط القاهرة، ومن المقرر أن يتم زيارة ضريحى الزعيم مصطفى النحاس، والزعيم فؤاد سراج الدين بمنطقة البساتين.

وألقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة، تناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة، والمواقف الوطنية التى اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم.

كما استعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

الجدير بالذكر، أن الزعيم سعد زغلول لقى ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم فى شهر واحد، ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالى الطويل لصالح مصر والمصريين.