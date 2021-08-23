الجامعة اليابانية تعلن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الجدد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية، تخفيض المصروفات الدراسية لجميع الطلاب الذين نجحوا فى اجتياز اختبارات وشروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمى 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالى المصاريف الدراسية.





وأكد ندا، أن باب التقديم بالجامعة مازال مفتوحا، فيما يستفيد الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات فى المصروفات الدراسية. ولفت نائب رئيس الجامعة، إلى أن الاختبارات تستهدف قياس مهارات الطالب ومستواه العلمى حيث تتضمن اختبارات فى اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقى، والكيمياء، والفيزياء. وأوضح ندا، أن اختبارات القبول يتم إرسالها للطلاب عبر طريق البريد الإلكترونى، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ودعوة المقبولين لحضورها وتعلن النتائج النهائية للاختبارات فى الموقع الرسمى للجامعة.

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