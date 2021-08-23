تعليم النواب: تطعيم القطاع التعليمى خطوة مهمة للعام الدراسى المقبل

جدة - نرمين السيد - قال النائب جمال حلمى، عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، إن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، خطوة مهمة وإيجابية نحو انتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية حضور الطلاب والمدرسين وجميع العاملين فى القطاع التعليمى خلال الفترة المقبلة.





وتابع عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن انتظام حضور الطلاب والمدرسين وجميع العاملين فى القطاع التعليمى هو جزء أصيل من انضباط منظومة العمل فى المجتمع ككل، لافتًا إلى وجود 30 مليون طالب ما بين التعليم ما قبل الجامعى والجامعى فى مصر.

وأكمل عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، أن الحفاظ على صحة العاملين فى القطاع التعليمى فى مصر تعتبر من أولويات الدولة فى مصر خصوصًا فى ظل الاستعدادات الكبيرة للدولة مع اقتراب الموجة الرابعة.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة حجز اللقاحات، واختيار العاملين بالتربية والتعليم، أثناء إتمام الحجز، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على العاملين بسرعة التسجيل بحد أقصى 7 سبتمبر 2021.

وأضافت أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل للحاجزين على الموقع بحيث يتم الانتهاء خلال منتصف سبتمبر على الأكثر من تطعيم جميع القائمين بالحجز والانتهاء من الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسى.