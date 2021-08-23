غدا.. الأوقاف توزع 23 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الإثنين، أنه فى إطار الدور المجتمعى للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، تقرر توزيع 4 أطنان لكل من محافظات (القاهرة- شمال سيناء- الجيزة- كفر الشيخ- القليوبية)، و3 أطنان لمحافظة المنوفية، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت إلى إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى 612 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح).

وأكدت وزارة الأوقاف أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر الأولى بالرعاية، وأننا جميعا فى خدمتهم، وأن هذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.