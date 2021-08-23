صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق التجنيد بتكلفة 25 مليون جنية

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع وذلك بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير وحدائق الأهرام.





شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق التجنيد بطول 2.5 كم وعرض 25 مترًا، وبتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدى لسنترال الرماية، ومكتب البريد، للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة ليصبح إضافة جديدة للمحاور المرورية الجارى تطويرها بتلك القطاع الحيوى الذى توليه الدولة إهتماما كبيراً.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت رصف الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة والجزيرة الوسطى، ودهان البلدورات والأسوار، وتدبيش الأجزاء المتهالكة على جانبى الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة لرفع كفاءة الإنارة به موجها بتخطيط الشارع بالإضافة إلى أنه تم تطوير ورصف موقف الأتوبيس بذات المنطقه.

كما وجه المحافظ بضرورة تدعيم الحارة البطيئة بمدخل الطريق المؤدى لسنترال الرماية ودعم الجزر الوسطى الفضاء بالمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الجمالى على الطريق.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة التزام أتوبيسات النقل العام والجماعى بالأماكن المخصصة لهم وتخصيص مكان للسيارات الفان لعدم إعاقة الحركة المرورية للطريق العام موجها بضرورة تطوير الأكشاك الموجودة بالموقف بشكل حضارى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما استمع محافظ الجيزة لمطالب بعض قاطنى حدائق الأهرام، التى تتمثل فى تدعيم المدينة، بسيارات الفان إضافية لتحل محل مركبات التوك توك بعد قيام المحافظة بشن حملات دورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد عدداً من المحاور الجارى تطويرها والتى شملت محور المنصورية ومحور أنور السادات مرورا بكوبرى المريوطية الجديد وشارع ترسا حتى شارع خاتم المرسلين.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران، السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم، وأشرف تامر، رئيس حى الطالبية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.