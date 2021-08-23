/646701/منتخب-السلة-يطير-إلى-المجر-للمشاركة-في-بطولة-العالم

انطلقت بعثة المنتخب الوطني لناشئي وناشئات كرة السلة تحت 18 سنة 3X3، منذ ساعات، متوجهة إلى المجر، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، التي من المقرر أن تنطلق يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 29 من نفس الشهر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

القائمة

ضمت قائمة منتخب ناشئي كرة الطائرة كلا من:

أحمد ياسر ريحان، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

وتبدأ منافسات الفراعنة في كرة السلة، بوم 24 من شهر أغسطس، على أن تنتهي يوم 25 من نفس الشهر.

كثف مجلس إداراة نادي الاتحاد السكندري العمل في تطوير صالات النادي، وذلك ضمن استعدادهم لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة السلة.

وقام مجلس إدارة الاتحاد السكندري، بتطوير الصالة المغطاة "صالة كمال شلبي العريقة"، والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة، حتى تكون جاهزة مع انطلاق الموسم الجديد لدوري كرة السلة ودوري الكرة الطائرة.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة العربية في أخر نسختيين.

الاتحاد السكندري

توصلت إداراة فريق السلة بنادي الاتحاد السمكتدري، إلى اتفاق مع النيوزلاندي كوري ويبستر، من أجل إنضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد كوري ويبستر مع نادي الاتحاد السكندري، لمدة موسم قابل للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على منافسه النادي الأهلي، كما حصد وصافة دوري السوبر بعد خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3 – 2.

الأهلي

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.