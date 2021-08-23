/646696/من-هو-المستشار-عزت-أبو-زيد-رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-الجديد

بعد أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية رقم 355، لسنة 2021، اعتبارا من 21 أغسطس الجاري، بقرار من رئيس الجمهورية، يأتي تساؤل من هو المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد سلام؟ على رأس اهتمامات عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن القضائي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارا من 21 أغسطس 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية السيرة الذاتية للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

مناصب شغلها المستشار عزت أبو زيد

فى عدة نقاط، أوضحت هيئة النيابة الإدارية من هو المستشار عزت أبو زيد كما يلي:

هو تاريخ حافل من العمل القضائي، والتدرج في تولي المهام والمناصب القضائية داخل النيابة الإدارية، حتى صدور قرار التعيين اليوم، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 أغسطس 1952، والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا، عام 1974، ثم التحق للعمل بالنيابة الإدارية عام 1975، ومن بعدها تدرج فى المناصب القضائية المختلفة، وتولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.

المشوار القضائى للمستشار عزت أبو زيد

تولى المستشار عزت أبو زيد خلال مشواره القضائي، العمل مدير لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، ونيابة الشؤون المالية، ونيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، ونيابة الاستثمار والشؤون المالية، ونيابة التعليم القسم الأول، وبعدها عمل بكل من إدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم شغل منصب وكيل لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة.

تولى المستشار عزت أبو زيد منصب مدير للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيل للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ووكيل للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات إلى أن وصل للعمل مدير للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص ومنذ ساعات صدر قرار تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية .

تشكيل النيابة الإدارية

نصت المادة 197 من الدستور على تشكيل النيابة الإدارية واختصاصها وفقاً لما نظمته المواد الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1989 من رئيس للهيئة، ومن عدد كافِ من نواب الرئيس، ومن الوكلاء العموم الأُوَل، ووكلاء العموم، ورؤساء النيابة من الفئتين «أ، ب»، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ووكلاء.