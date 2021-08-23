«بيليه» ينظم مزاداً خيرياً لمساعدة البرازيل

/646695/بيليه-ينظم-مزادا-خيريا-لمساعدة-البرازيل

ينظم أسطورة البرازيل، بيليه، مزادًا خيريًا لبيع تذاكر رياضية وفنية مختلفة، تخص العديد من الشخصيات الرياضية والفنية المتميزة في لندن الشهر المقبل، على أن تستخدم الأموال في مساعدة البرازيل على التعافي من كورونا.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بذهبية كأس العالم 3 مرات، ويعتبره كثيرون أفضل ما أنجبت ملاعب الكرة على مدار تاريخها، وقد أنشأ في 2018 مؤسسة لمساعدة الأطفال الفقراء والمحرومين، وسيقام المزاد لصالح المؤسسة.

وحتى الآن تسبب الفيروس في وفاة 575 ألف شخص في البرازيل، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة.

وتتضمن هذه التذكارات، ملابس وأدوات رياضية تخص الكثير من نجوم اللعبة الشعبية على مر العصور مثل بيليه وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وفرانز بيكنباور وكيليان مبابي وآخرين.

كما تتضمن المجموعة، مقتنيات تخص رياضيين من خارج كرة القدم مثل ماريا شارابوفا، ومشاهير من عالم الفن مثل جوستين تيمبرليك.

ومن المقرر أن يقام المزاد الذي يشمل 229 قطعة في 22 سبتمبر المقبل.

أكد فتحى مبروك، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن مسابقة الدورى العام لم تحسم حتى الآن، رغم اقتراب الزمالك بنسبة كبيرة من اللقب.

وقال مبروك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كرة القدم دائماً تعترف بالنهائيات بينما هناك أمور لا يتوقعها أحد، والزمالك اقترب لحسم البطولة لكنه لم يحصد البطولة حتي الأن، وأتمنى أن تحسم الأمور بهدوء لأن هذه كرة قدم ودائماً هناك فائز ووصيف.

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وأختتم قائلاً: "الأهلى تعرض لهبوط فى المستوى فى فترة من الفترات، وإذا فقد نقطة أو أربع نقاط هذا لا يقلل من قيمة الفريق واللاعبين المتواجدين لديهم قدرات فنية تؤهلهم للإبداع فى الملعب".

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.