/646694/الوفد-يحتفل-بذكرى-زعماء-الأمة-الثلاثة-سعد-والنحاس-وسراج-الدين-صور

احتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، ووكيل أول مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الاثنين الموافق 23\8\2021، بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

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