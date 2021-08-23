/646691/أحدهم-تخطى-الـ14-مليون-مشاهدة-محمد-حماقي-يتألق-بأغاني-ألبوم-يا-فاتني

استطاع الفنان محمد حماقي كعادته أن يواصل تألقه بأحدث أغنتياته من ألبومه الجديد الذي شوق جمهوره إليه منذ فترة والذي يحمل اسم «يا فاتني» اذ أنه برغم طرح 3 أغنيات فقط من الألبوم إلا أنه حقق من خلالهم مشاهدات عريمة.

دوت الخليج يرصد نجاح ألبوم «يا فاتني» لمحمد حماقي

أغنية «زيها مين» تتخطى الـ14 مليون مشاهدة

افتتح الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد بأغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والتي استطاعت في أول اسبوع من طرحها عبر فناة اليوتيوب أن تكسر حاجز الـ8 مليون مشاهدة، تريند رقم 3 على موقع يوتيوب، لتصل بعد أسبوعين إلى 14 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.

أغنية لو هتسيب تكسر حاجز الـ8 ملايين

وجاءت ثاني أغاني ألبوم «يا فاتني» بعنوان «لو هتسيب» التي حقفت نجاحات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحها عبر موقع يوتيوي كما حصدت على إشادات عدة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني على رأسهم المطربة اللبنانية إليسا، اذ دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «لو_هتسيب»، عبر موقع التدونات القصيرة “تويتر”، وذلك عقب طرح العمل عبر يوتيوب، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

لم تكتفي أغنية «لو هتسيب» بهذا النجاح فقط لتتصدر تريند رقم 3 على موقع الفيديوتها الشيهر “يوتيوب”، فضلا عن حصد أول مليون مشاهدة في خلال 18 ساعة فقط من طرحه على قناة حماقي الرسمية بيوتيوب، لتصل إجمالي المشاهدات حتى الأن إلى 8 ملايين.

أغنية «لو هتسيب» من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.

أغنية تك تقترب من 2 مليون

أما عن أغنية تك حققت في ثلاث أيام 1.9 مليون مشاهدة،وهي من كلمات اميرطعيمه، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساچ توما ديچيتال ماستر طارق مدكور، وتقول كلماتها: “وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه ده أنا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو اعيش وياه في حبس هقول دي أحلى حياة بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه أنا زمان كان عندي كبر مابمشيش للحب شبر ليه مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه ياما سنين عِشت في قلق قابلته الموضوع فرق كده خلاص لموا الورق ده مافيش كلام بعديه بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه”.