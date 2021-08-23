حسانين توفيق :جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية تخدم بيئة التحول الرقمي

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أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أنا جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية تعد تأكيدا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذى يمثل استثمارا للمستقبل بشكل مختلف ومتماشي مع بيئة التحول الرقمي في مصر.
دوت الخليج يرصد تعليق النائب حسانين توفيق بشأن إنشاءجامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن تشكيل مجلس الأمناء برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب العديد من الكفاءات من خارج وداخل مصر يؤكد أيضا أننا أمام طفرة علمية منتظرة في إثراء مجتمع المعلومات.
اتصالات الشيوخ
ورأي عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ أن قيام الجامعة بالشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والاتصالات خطوة تنسيقية هامة، من أجل أن تتحقق الأهداف على أرض الواقع، من منظور عملي غير مقتصر على الإطار النظري فقط، مشيرا إلى أهمية التنسيق بشأن منح الجامعة للطلاب الجدد بجانب خلق صورة ذهنية مختلفة بالشارع المصري تعمق ثقافة المواطن بها.
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