فتحي مبروك عن ضياع الدوري من الأهلي: كرة القدم دائماً تعترف بالنهائيات

/646689/فتحي-مبروك-عن-ضياع-الدوري-من-الأهلي-كرة-القدم-دائما-تعترف-بالنهائيات

أكد فتحى مبروك، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن مسابقة الدورى العام لم تحسم حتى الآن، رغم اقتراب الزمالك بنسبة كبيرة من اللقب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مبروك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كرة القدم دائماً تعترف بالنهائيات بينما هناك أمور لا يتوقعها أحد، والزمالك اقترب لحسم البطولة لكنه لم يحصد البطولة حتي الأن، وأتمنى أن تحسم الأمور بهدوء لأن هذه كرة قدم ودائماً هناك فائز ووصيف.

وأختتم قائلاً: "الأهلى تعرض لهبوط فى المستوى فى فترة من الفترات، وإذا فقد نقطة أو أربع نقاط هذا لا يقلل من قيمة الفريق واللاعبين المتواجدين لديهم قدرات فنية تؤهلهم للإبداع فى الملعب".

الفريق الأول لكرة القدم

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.