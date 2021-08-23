/646685/طرح-الإعلان-الدعائي-الأول-لمسلسل-الوضع-مستقر-وهذا-موعد-عرضه

طرحت شبكة OSN الإعلان الدعائي الأول من مسلسل «الوضع مستقر» الذي يشارك في بطولته الفنانة انتصار والفنان شادي الفونس، وسيد رجب، خالد منصور.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «الوضع مستقر»

ويتكون مسلسل «الوضع مستقر» من من 6 حلقات ومن المقرر طرحهم بداية من 5 سبتمبر المقبل على قناة OSN بالتعاون مع شركة Sproductions لصاحبتها سالي والي للمرة الثانية.

وكشف الإعلان، عن مواقف مضحكة جمعت جميع أبطال المسلسل، والذي يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير، والمسلسل من بطولة شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة ولأول مرة إنجي كيوان، معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

تفاصيل مسلسل «الوضع مستقر»

مسلسل «الوضع مستقر» هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأميركية ، وهو معالجة درامية لمحمود عزت وإخراج وائل فرج ، ومفترضا أن يعرض بدء من 5 سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الالكترونية، والمسلسل يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير.

سيد رجب يشهد حالة من الإزدهار السينمائي

وانضم الفنان سيد رجب لفيلم «عمهم» الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ومن من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي، كما تعاقد رجب والنجم عمرو عبد الجليل، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

سيد رجب يتألق في مسلسل «لعبة نيوتن»

وشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة نخبة من النجوم هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.

وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن.