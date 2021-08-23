/646684/الأهلي-يعلن-عن-بطولة-للشطرنج-تنطلق-يوم-10-سبتمبر-المقبل

تعلن اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي، وتحت رعاية اتحاد الشطرنج، عن إقامة بطولة عائلة الأهلي للشطرنج، خلال الفترة من 10إلى 18 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسوف يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى تمنح لأفضل ناشئ أقل من 16عاما، وأفضل سيدة، وأفضل رواد فوق60 عاما.

وأكدت اللجنة العليا للجان على أن تلقي طلبات الاشتراك في البطولة مستمر حتى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لجميع الأعضاء من الجنسين ولكل الأعمار بداية من 10 سنوات.

وتقام تصفيات البطولة على النحو التالي : - - يوم الجمعة الموافق10 سبتمبر بفرع النادي بالشيخ زايد. - يوم السبت الموافق11 سبتمبر بفرع النادي بمدينة نصر. - يوم الجمعة17 سبتمبر بمقر النادي بالجزيرة. على أن تقام التصفيات النهائية يوم 18 سبتمبر في مقر النادي بالجزيرة.

الفريق الأول لكرة القدم

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.