لأول مرة منذ يوليو الماضي.. الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة محليًا بفيروس كورونا

/646681/لأول-مرة-منذ-يوليو-الماضي-الصين-تعلن-عدم-تسجيل-إصابات-جديدة-محليا-بفيروس-كورونا

الصين صفر إصابات.. لأول مرة منذ يوليو الماضي الصين صفر إصابات بفيروس كورونا محليًا، أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة محليا بفيروس كورونا، ما يقدم المزيد من الدلائل على أن التفشي الحالي يتناقص تدريجيًا.

دوت الخليج

السبب الرئيسي لتفشي كورونا

وذكرت صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية عبر موقعها الإلكتروني، أن السبب الرئيسي للتفشي الأخير هو الإصابات التي تم اكتشافها لأول مرة بين عدد قليل من عمال المطار في مدينة نانجينج شرق البلاد في 20 يوليو الماضي لتسجل منذ ذلك الحين أكثر من 1200 إصابة في الصين دون تسجيل حالات وفيات خلال الفترة نفسها.

السلطات الصينية

وفرضت السلطات الصينية في جميع أنحاء البلاد تدابير صارمة لمكافحة الوباء بما في ذلك الاختبارات الجماعية لملايين الأشخاص لتحديد وعزل الناقلين وكذلك علاج المصابين.

جدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر من أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق في أفغانستان.

ودعت ماري-إلين ماكجرورتي، مديرة البرنامج في أفغانستان إلى تنسيق وثيق داخل المجتمع الدولي، بعد أن استولت حركة "طالبان" على السلطة، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية " أن الوضع مروع بالفعل، كارثة مطلقة، كارثة إنسانية كاملة".