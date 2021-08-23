السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو...

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لما بذله السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسئولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الاداء الاداري الحكومي.

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