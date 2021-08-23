بحضور أبوشقة.. بدء إحياء ذكرى زعماء الوفد الـ93

جدة - نرمين السيد - جاء على رأس الحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد، فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد.

وحمل الوفديون والمواطنون القادمون إلى ضريح الزعيم سعد زغلول الأعلام المصرية.. إذ يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة يتناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة والمواقف الوطنية التى اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم.

كما يستعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

يذكر أن الزعيم سعد زغلول لقى ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم فى شهر واحد ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالى الطويل لصالح مصر والمصريين.