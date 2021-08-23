عاجل- السيسى يشهد أداء اليمين للمستشار عزت أبوزيد رئيسا للنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أداء اليمين الدستورية، للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. ومنح الرئيس السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.





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