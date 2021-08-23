محافظ القاهرة يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق تراخيص البناء الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات لتطبيق تراخيص البناء الجديدة، وما تم من أعمال فى لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص، وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأى الفنى طبقًا لاجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة.





يأتى هذا الاجتماع فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استئناف أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص. وخلال الاجتماع استعرض نواب المحافظ بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى كافة المشاكل التى واجهت الأحياء خلال الفترة السابقة خلال فحص طلبات التراخيص المقدمة والحلول المقترحة للتغلب عليها.

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