/646676/مواجهات-واشتباكات-بين-محتجين-في-بورتلاند-الأمريكية

في ظل الاحتجاجات المتوالية التي تشهدها مدينة بورتلاند الأمريكية نظمت جماعات يمينية ويسارية متطرفة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، وتحولت إلى أعمال عنف، بعد اندلاع اشتباكات بين الطرفين، وجرى اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه نارًا على المتظاهرين.

ولم يصب أحد بأذى في تبادل لإطلاق النار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في العديد من المناوشات الأخرى بين الطرفين المتناحرين.

قائد الشرطة

وكان قائد الشرطة تشاك لوفيل قد صرح، بأن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين. لكنه أضاف أنه ليس معني عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم.

بورتلاند

وأصبحت بورتلاند نقطة جذب للاشتباكات بين المتطرفين السياسيين منذ العام الماضي. وجاءت الاحتجاجات التي وقعت في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية في وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي، في أعقاب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو 2020.