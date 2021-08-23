/646674/صحيفة-إنجليزية-تكشف-مفاجأة-عن-موقف-محمد-صلاح-من-الإنضمام-لمعسكر-الفراعنة

أفادت جريدة ليفربول إيكو المقربة من نادي ليفربول أن محمد صلاح يمكنه السفر للمشاركة مع منتخب مصر في مباراة الجابون، بعكس مواجهة أنجولا في مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح تقرير ليفربول إيكو أن صلاح غير متاح للمشاركة أمام أنجولا بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء الخاصة بضرورة خضوع اللاعب لعزل صحي لمدة 10 أيام.

وتابعت:” فيما يمكنه السفر لمواجهة الجابون على أرضها لأنها ضمن القائمة الصفراء ولا يحتاج العائد منها لعزل صحي.

اتحاد الكرة

وواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبنا الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

مدافع الزمالك قريب من الإتحاد السكندري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك ، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

حسام البدري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .