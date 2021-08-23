/646666/عمرو-سعد-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-جديد-من-نتاج-الصباح

قرر الفنان عمرو سعد خوض المنافسة الرمضانية للعام المقبل من خلال مسلسل جديد بالتعاون مع المنتج صادق الصباح وذلك بعد تألقه في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بجانب الفنان مصطفى شعبان الذي شهد نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه.

دوت الخليج يكشف تعاون عمرو سعد مع صادق الصباح في رمضان 2022

ويتولى إخراج مسلسل عمرو سعد الجديد الفنان أحمد خالد موسي اذ أنهم يدرسان أكثر من فكرة لتقديمها في سباق رمضان، خاصة وأن سعد يمتلك حقوق تقديم روايات مهمة مثل أولاد حارتنا واللص والكلاب والعائش في الحقيقة وصدي النسيان.

مصطفى شعبان ينفصل عن عمرو سعد في رمضان 2022

وكانت انتشرت العديد من الأنباء التي تفيد بقيام الثنائي مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد بالمشاركة في تصوير جزء ثاني من مسلسل «ملوك الجدعنة» بعدما اثبتا تألقهما سويا في الدراما الرمضانية للعام الماضي.

وحسم الفنان مصطفى شعبان هذا الجدل المثاؤ بشأن تقديم جزء ثاني من «ملوك الجدعنة» من خلال الكشف عن خوض المنافسة الرمضانية العام المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم «هو وهي وهما».

فكتب شعبان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "الحمد لله سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الباتروس للإنتاج الفني مسلسل هو وهي وهم لرمضان 2022 سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب".

عمر سعد يتألق في رمضان 2021 بملوك الجدعنة

وشهد الفنان عمرو سعد تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، محمد التاجي، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، سماء إبراهيم، علاء قوقة، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.