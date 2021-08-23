مدافع الزمالك قريب من الإتحاد السكندري

اقترب نادى الإتحاد السكندري من التعاقد مع محمد عبد السلام، مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

كشف الإعلامى كريم رمزي عن إقتراب محمد عبدالسلام ، لاعب فريق الزمالك من الإنضمام إلي فريق الإتحاد السكندري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية،فى ظل عدم إعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك واعتماده على محمود علاء و”الونش” و” محمد عبدالغني”.

وكان سيد مرعي، وكيل أعمال محمد عبد السلام، قد صرح لإحدى القنوات قائلاً: “نادي الاتحاد دخل في مفاوضات قوية مع إدارة نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع محمد عبد السلام، في الميركاتو الصيفي الجاري.. الاتحاد السكندري، اقترب من الحصول على خدمات محمد عبد السلام، حيث وصلت الصفقة للرتوش الأخيرة بالاتفاق مع إدارة الزمالك” .

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو” لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل صفقة تبادلية الضخمة بين فريقي الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال “ميدو” عبر برنامجه الإذاعى “أحلى صباح”، على إذاعة الشباب والرياضة: “هناك صفقة ستكون خلال الأيام المقبلة بين الزمالك وبيراميدز فى مجموعة من اللاعبين وأبرزهم سيكون أحمد أيمن منصور ومحمود وادي ودونجا هم الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء”.

وأضاف نجم الزمالك السابق : “بيراميدز مهتم للغاية بالتعاقد مع عبد الله جمعة وهو قريب للرحيل عن الزمالك، ودونجا بديل طارق حامد فى السنوات المقبلة”.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء غداً الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

تعرف على موقف مستبعدي قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدوي المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي، على استاد القاهرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء القادم.