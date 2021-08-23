رسمياً.. الحزم السعودي يتعاقد مع لاعب نادى سانتوس

/646658/رسميا-الحزم-السعودي-يتعاقد-مع-لاعب-نادى-سانتوس

أعلن نادي الحزم السعودى، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرازيلي أليسون لوبيز قادما من نادي سانتوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “نادي الحزم يوقع العقد النهائي رسميًا مع القائد البرازيلي أليسون لوبيز القادم من نادي سانتوس البرازيلي”.

وأكمل النادي: “تم توقيع العقد مع اللاعب البرازيلي، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح”

وتعادل الحزم مع نظيره أهلي جدة بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موافقة نادى الوحدة على انتقال لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، إلى صفوف الأهلي وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة “مكة” السعودية فأن إدارة نادي الوحدة قد أبدت موافقتها على إعارة اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لصفوف النادي الأهلي.​

ويعد أنسيلمو أحد أفضل لاعبي الوسط المحترفين في الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة الماضية، وقد ارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب.

وتعاقد الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع 5 لاعبين أجانب وهم؛ البرازيلي دانكلير ومواطنه باولينيو، والكرواتي براداريتش والمقدوني أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو.

الأهلي يحدد موعد عودة عمر السومة

أعلن النادي الأهلي السعودي، غياب نجمه السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، لمدة شهر، وذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها السومة خلال مباراته أمام فريق الحزم، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

السومة

أكد مجلس إداراة فريق الأهلي السعودي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها، عمر السومة، كشفت عن احتياج الدولي السوري لفترة تأهيل، ومن المتوقع أن يخضع عمر السومة للتدريبات التأهليلية لمدة شهر، قبل ان يعود للتدريبات الفريق.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيقدم تقريره الطبي للجهاز الفني حول إصابة الركبة التي يعاني منها لاعب وسط الفريق عبدالله عطيف، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه لم تتحد حتى هذه اللحظة موعد عودة عطيف للتدريبات.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته الماضية على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 6 نقاط.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.