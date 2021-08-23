/646664/خالد-مصطفى-يعلن-انتهاء-أزمة-انقطاع-المياه-عن-عزبة-النخل-و-إحلال-وتجديد-كوبري-محمد-نجيب-خلال-أيام

أعلن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ،حزب مستقبل وطن أمانه القاهرة، عن انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب ،عن مناطق ( عين شمس - عزبه النخل - ارض عوده - منطقه سوق السيراميك- الاندلس - الشرفا ) بعد موافقة هيئة مياه الشرب بمحافظة القاهرة ، على تشغيل خط تغذية مياه جديد بدلا من أحد الخطوط المعطلة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد مصطفي بشأن انقطاع المياه فى بعض مناطق القاهرة

انقطاع المياه بالقاهرة

وأكد خالد مصطفى ،عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن الأهالى عانوا معاناة شديدة خلال الآونة الأخيرة بسبب انقطاع المياه عنهم لعدة ساعات خلال اليوم الواحد،مشيدا بالجهود الملموسة والتعاون المثمر لشركة مياه الشرب بالقاهرة فى تسهيل الأمور الخاصة بمصالح المواطنين فيما يتعلق باحتياجات مياه الشرب والصرف الصحي ، لافتا إلى أنه التقي للمهندس إسماعيل عبدربه نائب رئيس شركه مياه القاهرة،و تم الاتفاق علي تغذيه هذه المناطق بربط خط ١٢٠٠ الوارد من محطه المرج بخط ٣٠٠ الواقع امام جمعيه حبات القلوب تحت كوبري عين شمس والتنفيذ خلال اسبوع للقضاء على الأزمة.

إحلال وتجديد كوبري محمد نجيب

كما زف النائب خالد مصطفى بشري سارة لاهالى دائرته ،بانه سيتم خلال الايام القادمة البدء في إحلال وتجديد" كوبري محمد نجيب" بمساريين , وذلك بعد لقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة،واللواء احمد شيحه نائب رئيس الهيئه الهندسية ،والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية، بالتنسيق والتعاون مع النائب محمد البنا والنائب أحمد علي ،رافعا شعار "مسافة السكة"لخدمة جميع اهالي الدائرة.