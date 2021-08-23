/646659/حركة-طالبان-تدعو-أشرف-غني-وحكومته-إلى-العودة-للبلاد-ونضمن-الأمان-لجميع-القوميات

بعد امتلاكها زمام الأمور في أفغانستان، وتعهدها بتقديم وجه حكم مختلف، على خلاف ما كان في فترة الحكم السابقة، أعلنت حركة طالبان، أنها منحت عفوا لجميع مسئولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

خليل الرحمن حقاني

وقال المسئول في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني، في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس أمر الله صالح، وتدعوهما للعودة إلى البلاد إذا رغبا في ذلك، مؤكدا: "لا عداوة بين طالبان وأشرف غني، ونائبه أمر الله صالح، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".

وتابع حقاني قائلا: "نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و(المستشار الأمني ​​له) حمد الله محب. نسامح بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) وانتهاء إلى الشخص العادي".

على الراغبين بالفرار عدم القيام بذلك

كما حث الأفغان الراغبين بالفرار من البلاد على عدم القيام بذلك، مضيفا أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم "ينشرها الأعداء".

ووعد حقاني بالأمان لجميع القوميات التي تعيش في البلاد، وأكد أن "الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا".

الولايات المتحدة

على جهة أخرى وفي ذات المنوال، قال مصدر أمريكى إن الولايات المتحدة ستسمح فقط للأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء ومواطني بلدان الناتو بدخول مطار كابول.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن مطار العاصمة الأفغانية كابول سيتم إغلاقه لمدة 48 ساعة لإجلاء أولئك الموجودين بالفعل على أرضيته، ويصل تعداد هؤلاء إلى المئات.

مستشار الأمن القومي

وكان جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد هدد في وقت سابق حركة طالبان المتطرفة، برد سريع قوي في حال منعها مواطني الولايات المتحدة من مغادرة أفغانستان.