وزير التعليم ينفى تبديل نتائج طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مواقع السوشيال ميديا تظل مسرحا لآلاف الإشاعات والافتراءات مثل النظرية الكاذبة المرفقة والتي لا أساس لها من قريب أو بعيد، مضيفا: "فعلا ضروري إبلاغ النائب العام ولكن عمن يروج مثل هذه السخافات التي تثير البلبلة".

وأشارت الصورة المرفقة، التى أرفقها الوزير مع البوست عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، إلى أن طريقة التصحيح بامتحانات الثانوية العامة تمت على نموذج إجابة واحد فقط من النماذج الأربعة وهو ما أدى إلى رسوب أكثر من ربع الطلبة وحدوث تبديل فى النتائج الحقيقة لنصف الطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بث فيديو هام خلال ال 48 ساعة القادمة مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزى للتصحيح الالكترونى لامتحانات الثانوية العامة لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الامور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الالكتروني.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني لان التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها

عدم ســداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلم إسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيــــل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد إنتـهاء عملية التسجيـل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم،

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.