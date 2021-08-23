المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطلقان برنامج تدريبي حول التنشئة...

نظم المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ورشة عمل تدريبية للمدربين والمدربات حول موضوع " التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة" بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج مصر، خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس، وذلك في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

جمعت ورشة العمل بين مشاركين ومشاركات من المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ويل سبرينج مصر، بالإضافة إلى مدربين ومدربات من جهات مستقلة من المجالات ذات الصلة .ويهدف التدريب إلى تعزيز تبني الآباء والأمهات للممارسات المتوازنة لخلق المزيد من المساحات المتساوية بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء والرجال والفتيات والفتيان. كما يؤكد التدريب على أهمية التواصل الجيد بين الزوجين وتعزيز الحقوق الاقتصادية والتعليمية للمرأة من خلال إشراك المشاركين والمشاركات في أنشطة مختلفة خلال فترة التدريب.