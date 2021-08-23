الشباب والرياضة: برنامج قادة المستقبل يهدف لإعداد كوادر شبابية فاعلة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن برنامج "قادة المستقبل" يهدف إلى إعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة فى المجتمع ومؤثرة بشكل ايجابى فى محياطها الجغرافى، موضحا أنه يعد خطوة نوعية لتحقيق أعلى انتشار لثقافة القيادة وتوجيه الوعى الشبابى بشكل إيجابى.





جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات برنامج معسكر قادة المستقبل فى نسخته الثالثة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف محافظات الجمهورية،خلال الفترة من 30 أغسطس الحالى لــ 4 سبتمبر القادم،بالمدينة الشبابية بالغردقة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية،بالشراكة مع متطوعى شباب مصر بمكتب الشباب بالوزارة. وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج يأتى فى إطار الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما شباب مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتعكس مساعيه لترجمة رؤيتهم وتطلعاتهم على أرض الواقع، وإيمانه بدور الشباب الفعال وقدرته على تحمل المسؤولية بكل كفاءة وفعالية، تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأشار صبحى إلى أن البرنامج التدريبى يحمل محاور رئيسية هامة أبرزها أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030،التحول الرقمى بإعتباره نقطة نحو المتسقبل، مهارات القيادة والإدارة.جدير بالذكر يستهدف المشروع الشباب من سن 18 حتى 30 عامًا،للتسجيل بالمشاركة عبر الاستمارة الالكترونية المدونة عبر الرابط من هنا.

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