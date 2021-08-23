محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور شنزو ابى

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشرقية، وبدء أعمال حصر وإزالة لعدد من العقارات فى محيط محور "شينزو آبى" داخل مدينة الأمل "الهجانة سابقا" بحى شرق مدينة نصر بغرض التوسعة وخلق فراغات فى محيط المحور.





وأكد عبدالعال أنه تم تسكين الأسر فى مدينة المحروسه 2 بالسلام بشقق مفروشه ومجهزة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم أمس إزالة 3 عقارات، وتم تسكين 10 أسر.

يذكر ان المحور يربط ما بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى مرورًا بمدينة الأمل الهجانة، وجار تنفيذه بكوادر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يطلق اسم رئيس الوزراء اليابانى عليه فى إشارة لعمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان.