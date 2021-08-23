تعاون بين الإفتاء والبحوث الفلكية حول رؤية الأهلة وتدريب الكوادر

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون بين لتنسيق التعاون العلمى فيما يخص رؤية الأهلة ورصدها بما يحقق إحياء السنة النبوية على ضوء الاتجاهات والاهتمامات البحثية المُشتركة للطرفين.





وذكرت دار الإفتاء، فى بيان، إن مذكرة التفاهم تتضمن الاتفاق على تقديم الاستشارات فى مجال الحسابات الفلكية اللازمة لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجرى (يوم الرؤية) فى العديد من محافظات الجمهورية وبلدان العالم العربى والإسلامى.

وشمل الاتفاق التعاون فى رؤية أهلة بدايات الشهور الهجرية على مدار العام بما يخدم الناحية الشرعية، وتدريب الكوادر من العاملين بدار الإفتاء على استخدام الأجهزة المستخدمة فى رصد الأهلة وكيفية إجراء عملية الرصد، فضلا عن عقد الورش واللقاءات العلمية لدراسة الحركة الديناميكية للقمر والعوامل التى تؤثر فيها ومقارنتها مع أطواره على مدى الشهر وتأثيره على الأرض.

كما تم الاتفاق على قيام المعهد بتوفير عدد من نسخ الدليل الفلكى الذى يقوم بإصداره فى كل عام فى بداية كل عام هجرى باللغتين العربية والإنجليزية، لدار الإفتاء، وكذلك تذليل العقبات التى قد تشكل عائقًا فى أثناء رصد الأهلة، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير أجهزة ووسائل الرصد وتدريب الكوادر.